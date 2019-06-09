Facebook запретил предустановку своих приложений на новые смартфоны Huawei

У владельцев старых телефонов приложение продолжит работать и обновляться.

Facebook запретил предустановку своих приложений на новые смартфоны Huawei
Фото: Depositphotos/MichalLudwiczak

Компания Facebook запретила предварительно устанавливать свои приложения на смартфонах производства китайской компании Huawei. Об этом сообщает Reuters.

"Facebook не позволит Huawei предварительно устанавливать свои приложения на их смартфонах", - сказано в сообщении.

Владельцы смартфонов от Huawei все еще смогут устанавливать и пользоваться приложениями Facebook, WhatsApp и Instagram, и в дальнейшем получать обновления через магазин Play Store. Однако на новых телефонах этой компании больше эти приложения не будут устанавливаться.

В то же время, что в новых смартфонах Huawei все еще будут предустановленные приложения от Google.

Напомним, 17 мая Министерство торговли США объявило о намерении внести Huawei в "черный список" из-за угрозы национальной безопасности. Компанию обвиняют, в частности, в похищении технологий, шпионаже и продажи американских комплектующих в Иран вопреки санкциям против этой страны.


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