Facebook запретил предустановку своих приложений на новые смартфоны Huawei

У владельцев старых телефонов приложение продолжит работать и обновляться.

Компания Facebook запретила предварительно устанавливать свои приложения на смартфонах производства китайской компании Huawei . Об этом сообщает Reuters.

"Facebook не позволит Huawei предварительно устанавливать свои приложения на их смартфонах", - сказано в сообщении.

Владельцы смартфонов от Huawei все еще смогут устанавливать и пользоваться приложениями Facebook, WhatsApp и Instagram, и в дальнейшем получать обновления через магазин Play Store. Однако на новых телефонах этой компании больше эти приложения не будут устанавливаться.

В то же время, что в новых смартфонах Huawei все еще будут предустановленные приложения от Google .