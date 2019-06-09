Facebook запретил предустановку своих приложений на новые смартфоны Huawei
У владельцев старых телефонов приложение продолжит работать и обновляться.
Компания Facebook запретила предварительно устанавливать свои приложения на смартфонах производства китайской компании Huawei. Об этом сообщает Reuters.
"Facebook не позволит Huawei предварительно устанавливать свои приложения на их смартфонах", - сказано в сообщении.
Владельцы смартфонов от Huawei все еще смогут устанавливать и пользоваться приложениями Facebook, WhatsApp и Instagram, и в дальнейшем получать обновления через магазин Play Store. Однако на новых телефонах этой компании больше эти приложения не будут устанавливаться.
В то же время, что в новых смартфонах Huawei все еще будут предустановленные приложения от Google.
Напомним, 17 мая Министерство торговли США объявило о намерении внести Huawei в "черный список" из-за угрозы национальной безопасности. Компанию обвиняют, в частности, в похищении технологий, шпионаже и продажи американских комплектующих в Иран вопреки санкциям против этой страны.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Mobile
09.06.2019 00:02
09.06.2019 01:31