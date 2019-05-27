OnePlus 7 Pro против Xiaomi Pocophone F1: тест на скорость
OnePlus 7 Pro оснащен чипсетом Snapdragon 855, в то время как Pocophone F1 использует Snapdragon 845. При этом оба смартфона, участвовавшие в тесте, имеют шесть гигабайтов оперативной памяти и работают под управлением ОС Android Pie.
Блогер также сравнил камеры аппаратов. OnePlus 7 Pro имеет тройную заднюю камеру с модулями 48, 8 и 16 мегапикселей, а Pocophone F1 — двойную заднюю камеру с модулями 12 и 5 Мп.
Ролик, посвященный сравнению, был опубликован на YouTube-канале TechTag.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Mobile
27.05.2019 22:45
27.05.2019 22:47