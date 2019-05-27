OnePlus 7 Pro против Xiaomi Pocophone F1: тест на скорость

OnePlus 7 Pro оснащен чипсетом Snapdragon 855, в то время как Pocophone F1 использует Snapdragon 845. При этом оба смартфона, участвовавшие в тесте, имеют шесть гигабайтов оперативной памяти и работают под управлением ОС Android Pie.

Блогер также сравнил камеры аппаратов. OnePlus 7 Pro имеет тройную заднюю камеру с модулями 48, 8 и 16 мегапикселей, а Pocophone F1 — двойную заднюю камеру с модулями 12 и 5 Мп.

Ролик, посвященный сравнению, был опубликован на YouTube-канале TechTag.



