Приложение TikTok стало самым популярным в AppStore за первый квартал 2019 года
Приложение для публикации коротких видео TikTok набрало наибольшее количество скачиваний в AppStore по всему миру за первый квартал 2019 года.
По данным отчета аналитического сервиса Sensor Tower, с января по март пользователи iOS установили TikTok на свои устройства 33 млн раз. Следующие по популярности после TikTok в AppStore — приложения видеохостинга YouTube и социальной сети Instagram. Их пользователи скачали около 30 млн раз.
В Google Play китайское приложение стало третьим по количеству скачиваний, набрав 150 млн установок. За первый квартал 2019 года TikTok обошли мессенджеры WhatsApp и Facebook Messenger, набравшие 199 млн и 180 млн скачиваний соответственно.
Напомним, по итогам 2018 года TikTok занял четвертое место в категории Лучшие приложения для развлечения Google Play.
В начале апреля платформа для трансграничной торговли Bringly и китайская социальная сеть TikTok заключили соглашение о сотрудничестве и запустили первую коллаборацию.
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