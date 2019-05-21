Приложение TikTok стало самым популярным в AppStore за первый квартал 2019 года

Приложение для публикации коротких видео TikTok набрало наибольшее количество скачиваний в AppStore по всему миру за первый квартал 2019 года.

По данным отчета аналитического сервиса Sensor Tower, с января по март пользователи iOS установили TikTok на свои устройства 33 млн раз. Следующие по популярности после TikTok в AppStore — приложения видеохостинга YouTube и социальной сети Instagram. Их пользователи скачали около 30 млн раз.

В Google Play китайское приложение стало третьим по количеству скачиваний, набрав 150 млн установок. За первый квартал 2019 года TikTok обошли мессенджеры WhatsApp и Facebook Messenger, набравшие 199 млн и 180 млн скачиваний соответственно.

Напомним, по итогам 2018 года TikTok занял четвертое место в категории Лучшие приложения для развлечения Google Play.

В начале апреля платформа для трансграничной торговли Bringly и китайская социальная сеть TikTok заключили соглашение о сотрудничестве и запустили первую коллаборацию.