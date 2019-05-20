Смартфоны Google Pixel 3a и 3a XL сами выключаются

Смартфоны Google Pixel всегда отличались значительным количеством проблем. Недавно выпущенные Pixel 3a и 3a XL также не стали исключением.

Google Pixel 3a и Pixel 3a XL

На форуме Reddit участились жалобы от владельцев новых гаджетов, что их аппараты отключаются самостоятельно, без видимых на то причин. Это происходит как с Pixel 3a, так и 3a XL. Отключение происходит самопроизвольно, в любое время суток, но чаще всего это случается когда смартфоны не используются активно.

Некоторые пользователи проверяли, не является ли стороннее приложение виновником самопроизвольного отключения. Но даже при работе в «безопасном режиме» телефоны также самопроизвольно отключались.

Сама же Google пока никак не комментирует обнаруженную проблему.


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