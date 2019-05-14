Подробности о режиме рабочего стола в Android 10 Q

Новая операционная система Android Q поставляется с парой новых функций, включая Desktop mode (режим рабочего стола). Новый режим делает эту ОС совместимой с большими дисплеями.
Режим Desktop mode позволит одновременно использовать приложение и на смартфоне, и на дополнительном экране, при этом разработчики приложения должны предусмотреть соответствующую поддержку. На дополнительном дисплее (мониторе) в режиме рабочего стола Android Q можно создать второе окно приложения. Монитор поддерживает функцию «многозадачного восстановления» в Android Q, которая позволяет одновременно запускать два приложения без остановки.
Экранная клавиатура также может отображаться и на дополнительном дисплее. В многозадачном режиме клавиатуру по желанию можно переключать с одного дисплея на другой. Обои, имеющиеся на вашем телефоне, также можно установить и на монитор. Помимо этого, можно установить приложение для рабочего стола, которое поддерживает широкоэкранное отображение. Android автоматически включает выбранное пользователем приложение для рабочего стола на большом мониторе.
Как утверждают разработчики, режим Desktop mode можно будет опробовать на Google Pixel 4, который оснастят видеовыходом HDMI. Анонс нового флагмана ожидается в октябре нынешнего года.