Подробности о режиме рабочего стола в Android 10 Q

Новая операционная система Android Q поставляется с парой новых функций, включая Desktop mode (режим рабочего стола). Новый режим делает эту ОС совместимой с большими дисплеями.

Desktop mode Android 10 Q

Режим Desktop mode позволит одновременно использовать приложение и на смартфоне, и на дополнительном экране, при этом разработчики приложения должны предусмотреть соответствующую поддержку. На дополнительном дисплее (мониторе) в режиме рабочего стола Android Q можно создать второе окно приложения. Монитор поддерживает функцию «многозадачного восстановления» в Android Q, которая позволяет одновременно запускать два приложения без остановки.

Android 10 Q Desktop mode

Экранная клавиатура также может отображаться и на дополнительном дисплее. В многозадачном режиме клавиатуру по желанию можно переключать с одного дисплея на другой. Обои, имеющиеся на вашем телефоне, также можно установить и на монитор. Помимо этого, можно установить приложение для рабочего стола, которое поддерживает широкоэкранное отображение. Android автоматически включает выбранное пользователем приложение для рабочего стола на большом мониторе.

Android 10 Q Desktop mode

Как утверждают разработчики, режим Desktop mode можно будет опробовать на Google Pixel 4, который оснастят видеовыходом HDMI. Анонс нового флагмана ожидается в октябре нынешнего года.


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