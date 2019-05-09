Проблемы у Galaxy Fold решены — в ближайшие дни объявят новую дату релиза

Проблемы у Galaxy Fold решены — в ближайшие дни объявят новую дату релиза

Последние недели Samsung по понятным причинам хранила молчание по поводу своего дебютного складного смартфона Galaxy Fold, выход которого пришлось отложить на неопределённое время из-за дефектов, обнаруженных экспертами в предоставленных им образцах.

Однако, похоже, что Samsung удалось разобраться с проблемами, и вскоре новинка стоимостью $1980 поступит в продажу.

Гендиректор директор мобильного подразделения Samsung Диджей Кох (DJ Koh) сообщил ресурсу The Korea Herald, что компания «изучила дефект, вызванный веществами (которые попали в устройство)», и что выводы о новых сроках выхода складного смартфона будут сделаны в ближайшие пару дней.

По все видимости, новостей об окончательной дате релиза Galaxy Fold следует ждать или в конце этой недели, или, самое позднее, в начале следующей. Во всяком случае, когда Коха спросили, может ли смартфон появиться в магазинах в США в этом месяце, он ответил: «Мы не слишком опоздаем».

Проблемы у Galaxy Fold решены — в ближайшие дни объявят новую дату релиза

На данный момент известно о двух проблемах, с которыми столкнулись эксперты спустя несколько дней после начала эксплуатации Galaxy Fold. Выяснилось, что удаление защитной плёнки может привести к повреждению экрана. Также неисправность дисплея смартфона может вызвать попадание частиц пыли через слишком крупные зазоры в области шарниров.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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