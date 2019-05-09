Рендер раскрывает особенности дизайна недорогого смартфона Moto E6

Интернет-источники опубликовали пресс-рендер бюджетного смартфона Moto E6, о грядущем выпуске которого сообщалось в конце апреля.

Как можно видеть на изображении, новинка оборудована одинарной тыльной камерой: объектив располагается в левом верхнем углу тыльной панели. Под оптическим блоком установлена светодиодная вспышка.

Смартфон наделён дисплеем с довольно широкими рамками. По слухам, устройство получит 5,45-дюймовый экран формата HD+ с разрешением 1440 ? 720 точек.

В основу новинки ляжет процессор Qualcomm Snapdragon 430, содержащий восемь ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,4 ГГц, графический ускоритель Adreno 505 и модем LTE Cat 4.

Называется разрешение камер — 5 млн пикселей у фронтального блока и 13 млн пикселей у тыльного. Максимальная диафрагма в обоих случаях — f/2,0.

Смартфону приписывают наличие 2 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителя вместимостью 16 или 32 Гбайт. Новинка будет поставляться с операционной системой Android 9 Pie.

Анонс модели Moto E6 ожидается в текущем месяце. Цена, вероятнее всего, не превысит 150 долларов США .



