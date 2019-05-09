Рендер раскрывает особенности дизайна недорогого смартфона Moto E6

Рендер раскрывает особенности дизайна недорогого смартфона Moto E6

Интернет-источники опубликовали пресс-рендер бюджетного смартфона Moto E6, о грядущем выпуске которого сообщалось в конце апреля.

Как можно видеть на изображении, новинка оборудована одинарной тыльной камерой: объектив располагается в левом верхнем углу тыльной панели. Под оптическим блоком установлена светодиодная вспышка.

Смартфон наделён дисплеем с довольно широкими рамками. По слухам, устройство получит 5,45-дюймовый экран формата HD+ с разрешением 1440 ? 720 точек.

В основу новинки ляжет процессор Qualcomm Snapdragon 430, содержащий восемь ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,4 ГГц, графический ускоритель Adreno 505 и модем LTE Cat 4.

Рендер раскрывает особенности дизайна недорогого смартфона Moto E6

Называется разрешение камер — 5 млн пикселей у фронтального блока и 13 млн пикселей у тыльного. Максимальная диафрагма в обоих случаях — f/2,0.

Смартфону приписывают наличие 2 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителя вместимостью 16 или 32 Гбайт. Новинка будет поставляться с операционной системой Android 9 Pie.

Анонс модели Moto E6 ожидается в текущем месяце. Цена, вероятнее всего, не превысит 150 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Первые лицензии на 5G-частоты Украина может выставить на торги в 2020, - ОмелянПервые лицензии на 5G-частоты Украина может выставить на торги в 2020, - Омелян
Energizer выпустила защищенный смартфон Hardcase H10 в металлической упаковкеEnergizer выпустила защищенный смартфон Hardcase H10 в металлической упаковке
Apple Watch занимают более трети рынка «умных» часовApple Watch занимают более трети рынка «умных» часов
Рендер раскрывает особенности дизайна недорогого смартфона Moto E6Рендер раскрывает особенности дизайна недорогого смартфона Moto E6
Рынку планшетов пророчат дальнейшее падениеРынку планшетов пророчат дальнейшее падение
Блок рекламы


Похожие новости
Концепт-рендеры и видео смартфона iPhone XR 2019Концепт-рендеры и видео смартфона iPhone XR 2019
Раскрыта стоимость флагманского смартфона Asus ZenFone 6Раскрыта стоимость флагманского смартфона Asus ZenFone 6
У смартфона Lenovo Z6 Pro появится «облегчённый» собратУ смартфона Lenovo Z6 Pro появится «облегчённый» собрат
Смартфон Moto Z4 Force получит процессор Snapdragon 855 и 8 Гбайт ОЗУСмартфон Moto Z4 Force получит процессор Snapdragon 855 и 8 Гбайт ОЗУ
Опубликован официальный рендер смартфона Moto Z4Опубликован официальный рендер смартфона Moto Z4
Huawei P Smart Z – раскрыты характеристики и цена смартфона с выдвижной камеройHuawei P Smart Z – раскрыты характеристики и цена смартфона с выдвижной камерой
Дизайн Motorola Moto Z4 полностью раскрыт на фото-рендерахДизайн Motorola Moto Z4 полностью раскрыт на фото-рендерах
В Сеть «утекли» изображения смартфона с гибким дисплеем Motorola Razr (2019)В Сеть «утекли» изображения смартфона с гибким дисплеем Motorola Razr (2019)
Рендеры iPhone XI Max – дизайн смартфона утвержденРендеры iPhone XI Max – дизайн смартфона утвержден
iOS 13 с поддержкой темной темы показали на рендереiOS 13 с поддержкой темной темы показали на рендере
Последние новости
Подгружаем последние новости