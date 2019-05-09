Google Assistant следующего поколения будет работать в 10 раз быстрее

На конференции Google I/O 2019, поисковой гигант сообщил, что в начале этого года она достигла значительного технологического прорыва, который позволит увеличить популярность голосового ассистента Google Assistant. Как утверждает производитель, Google Assistant следующего поколения (Next-generation Assistant) будет работать в 10 раз быстрее.

Google Assistant

В своей нынешней форме помощнику Google требуется целых 100 ГБ данных для понимания и обработки ваших запросов. Но в последнее время компании удалось снизить размер необходимых данных до 0,5 ГБ. А это значит, что все данные, требуемые для поддержки AI, смогут поместится на смартфоне – Google Assistant следующего поколения сможет работать без подключения к сети.

Google Assistant следующего поколения дебютирует на смартфонах Pixel 4, анонс которых ожидается осенью нынешнего года.


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