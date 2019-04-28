В Сеть «утекли» изображения смартфона с гибким дисплеем Motorola Razr (2019)

Многие крупные производители смартфонов готовятся к выходу устройства с гибким дисплеем, либо уже сделали это. Ярким примером изделий, открывающих новую категорию устройств, можно считать смартфоны Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X. Одним из долгожданных устройств со складным дисплеем является новый смартфон Motorola Razr (2019), представляющий собой переиздание легендарного аппарата, пользовавшегося большой популярностью в прошлом.

Некоторое время назад в сети Интернет появились новые снимки смартфона Razr (2019), которые раскрывают внешний вид складывающегося аппарата Motorola. По всей видимости, разработчики из Motorola решили создать смартфон с большим экраном, который можно сложить, сделав более компактным. В этом новинка отличается от устройств с гибким дисплеем Samsung и Huawei , которые в развёрнутом виде больше напоминают планшет.

На изображениях видно, что смартфон складывается внутрь, что позволяет защитить дисплей от механических повреждений. В нижней части устройства имеется более толстая область, которая сделает удобнее процесс складывания, а также позволит избежать случайного открытия устройства. На данный момент неизвестно, когда компания намерена официально представить смартфон Razr (2019). Розничная стоимость новинки, вероятно, будет более приемлемой в сравнении со смартфонами Galaxy Fold и Mate X.

Напомним, не так давно аппарат Motorola Razr (2019) прошёл сертификацию SIG, а значит его официальный анонс может состояться в скором времени.



