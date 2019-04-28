В Сеть «утекли» изображения смартфона с гибким дисплеем Motorola Razr (2019)

В Сеть «утекли» изображения смартфона с гибким дисплеем Motorola Razr (2019)

Многие крупные производители смартфонов готовятся к выходу устройства с гибким дисплеем, либо уже сделали это. Ярким примером изделий, открывающих новую категорию устройств, можно считать смартфоны Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X. Одним из долгожданных устройств со складным дисплеем является новый смартфон Motorola Razr (2019), представляющий собой переиздание легендарного аппарата, пользовавшегося большой популярностью в прошлом.

Некоторое время назад в сети Интернет появились новые снимки смартфона Razr (2019), которые раскрывают внешний вид складывающегося аппарата Motorola. По всей видимости, разработчики из Motorola решили создать смартфон с большим экраном, который можно сложить, сделав более компактным. В этом новинка отличается от устройств с гибким дисплеем Samsung и Huawei, которые в развёрнутом виде больше напоминают планшет.

В Сеть «утекли» изображения смартфона с гибким дисплеем Motorola Razr (2019)

На изображениях видно, что смартфон складывается внутрь, что позволяет защитить дисплей от механических повреждений. В нижней части устройства имеется более толстая область, которая сделает удобнее процесс складывания, а также позволит избежать случайного открытия устройства. На данный момент неизвестно, когда компания намерена официально представить смартфон Razr (2019). Розничная стоимость новинки, вероятно, будет более приемлемой в сравнении со смартфонами Galaxy Fold и Mate X.

В Сеть «утекли» изображения смартфона с гибким дисплеем Motorola Razr (2019)

Напомним, не так давно аппарат Motorola Razr (2019) прошёл сертификацию SIG, а значит его официальный анонс может состояться в скором времени.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Смартфон Huawei P30 Pro отправляет запросы на китайские серверыСмартфон Huawei P30 Pro отправляет запросы на китайские серверы
Уолл-стрит восприняла на ура отказ Intel от рынка модемов 5GУолл-стрит восприняла на ура отказ Intel от рынка модемов 5G
1 мая стартует услуга переноса номера — MNP. Готовы ли операторы к ее запуску?
Lenovo Z6 Pro с четырьмя камерами и Snapdragon 855 представлен официальноLenovo Z6 Pro с четырьмя камерами и Snapdragon 855 представлен официально
Разборка Huawei P30 Pro показала конструкцию камеры с 5-кратным оптическим увеличениемРазборка Huawei P30 Pro показала конструкцию камеры с 5-кратным оптическим увеличением
Блок рекламы


Похожие новости
Представлен смартфон Kingrow K1 с чёрно-белым E-ink дисплеемПредставлен смартфон Kingrow K1 с чёрно-белым E-ink дисплеем
Рендеры iPhone XI Max – дизайн смартфона утвержденРендеры iPhone XI Max – дизайн смартфона утвержден
iFixit рассказали о недостатках гибкого смартфона Samsung Galaxy FoldiFixit рассказали о недостатках гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold
Состоялся показ смартфона Vivo Y17 с отличной батареейСостоялся показ смартфона Vivo Y17 с отличной батареей
Honor заплатит 5000 евро за утерянный прототип смартфонаHonor заплатит 5000 евро за утерянный прототип смартфона
Samsung признала проблемы с дисплеем Galaxy Fold и откладывает продажи смартфонаSamsung признала проблемы с дисплеем Galaxy Fold и откладывает продажи смартфона
Samsung выпустит Galaxy Fold с гибким дисплеем на 8 и 13 дюймовSamsung выпустит Galaxy Fold с гибким дисплеем на 8 и 13 дюймов
Известны цена и характеристики смартфона Google Pixel 4 XLИзвестны цена и характеристики смартфона Google Pixel 4 XL
Смартфонам iPhone 2019 приписывают улучшенную камеру TrueDepth с 12-Мп сенсоромСмартфонам iPhone 2019 приписывают улучшенную камеру TrueDepth с 12-Мп сенсором
Тройная камера и мощная батарея: грядёт анонс смартфона Vivo Y17Тройная камера и мощная батарея: грядёт анонс смартфона Vivo Y17
Последние новости
Подгружаем последние новости