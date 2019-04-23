1 мая стартует услуга переноса номера — MNP. Готовы ли операторы к ее запуску?

«Киевстар»

«Киевстар» подготовил свои технические и информационные системы к работе с услугой переноса номеров. Но бесперебойность работы услуги зависит от разных участников рынка. Например, готовности Администратора централизованной базы данных, других телеком-операторов. Надеемся, что все компании одинаково готовы к запуску сервиса, и клиенты будут довольны качеством работы, пишут AIN.UA .

Мы проводим тесты практически ежедневно; проверяем все этапы процесса как на нашей стороне, так и совместно с коллегами по рынку. Мы информируем абонентов об услуге на нашем сайте. По закону все операторы должны это делать при запуске любой новой услуги.

«Киевстар» не планирует взимать какую-либо плату за то, чтобы абоненты переходили к нам в сеть. У нас одна из самых стабильных абонентских баз. По данным GSMA, наша компания входит в топ-5 припейд-операторов с самым низким оттоком. Мы рассчитываем, что будем бенефициаром этой услуги. Поэтому заинтересованы, чтобы услуга была максимально удобной и простой.

Мы считаем позитивным тот факт, что у абонентов появляется больше свободы в выборе поставщика услуг. Но не думаем, что переток клиентов будет очень заметным. Например, на похожих с украинским телеком-рынках, где эта услуга внедрялась относительно недавно (например, Казахстан), миграция клиентов была на уровне 0,8%

Согласно решению НКРСИ от 16.10.2018 № 543 компания заранее подготовила собственную локальную базу данных, чтобы протестировать взаимодействие с Централизованной базой данных совместно с другими операторами и администратором. В рамках подготовки к внедрению услуги переноса номера проводим межоператорское тестирование.

Vodafone запустил специальную информационную страничку, где можно узнать об особенностях перехода, а с запуском услуги — подать заявку.

С запуском услуги мы видим для себя новые возможности по привлечению клиентов, так как можем предложить сейчас очень привлекательные тарифы — и по стоимости, и по объему интернет-трафика, например, линейка SuperNet. Мы готовы к увеличению количества пользователей и, соответственно, росту трафика в сети. Vodafone инвестировал рекордную на рынке сумму в строительство сети, что позволяет гарантировать клиентам компании бесперебойную работу мобильной связи и обеспечить широкое покрытие.

Как показывает опыт других стран, с запуском услуги в среднем до 5% клиентов поменяли оператора. Это соответствует нашим ожиданиям.

lifecell

MNP — это переломный момент, когда в силу вступают новые правила игры на рынке мобильной связи. lifecell всегда был драйвером внедрения услуги MNP в Украине, и мы тщательно готовились к этому заранее. Поэтому с нашей стороны к первому мая будет готово все, чтобы абоненты могли воспользоваться своим правом свободно выбирать оператора, и больше не зависеть от номера. Сейчас все участники процесса активно тестируют работу услуги между собой, и мы надеемся на ее своевременный и успешный запуск.

Услуга MNP касается абсолютно всех процессов и подразделений оператора. Кроме интеграции с Центральной базой данных и настройки бизнес-процессов самой портации, мы тестируем работу всех телеком и диджитал сервисов, которые lifecell предоставляет своим текущим абонентам.

Услуга будет новой не только для абонентов, но и для специалистов, которые их обслуживают. Важно хорошо подготовить сотрудников, чтобы правильно отвечать на вопросы и поддерживать абонентов в ходе процесса переноса номера в lifecell.

Чтобы абоненты всех мобильных операторов Украины были подготовлены к запуску MNP в Украине, ознакомились с процедурой и знали, что нужно делать для переноса номера, мы запустили информационный сайт.

Востребованность услуги MNP сложно спрогнозировать, так как это зависит от стратегий всех операторов. Абоненты будут обращать внимание на совокупность показателей, но конечно же, соотношение цены и качества будут играть не последнюю роль в принятии решения о переходе. Что касается прогнозов — проведенные исследования и опросы показывают, что услуга может заинтересовать до 10% абонентов на рынке.