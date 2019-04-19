Основой бюджетного смартфона OPPO Realme C2 послужит чип MediaTek Helio P22

Бренд Realme, принадлежащий китайской компании OPPO, по сообщениям сетевых источников, готовит к выпуску недорогой смартфон с обозначением C2.

Новинка придёт на смену модели Realme C1 (2019), которая показана на изображениях. Этот аппарат оборудован 6,2-дюймовым экраном HD+ (1520 ? 720 точек), процессором Snapdragon 450, 5-мегапиксельной селфи-камерой и двойной основной камерой с сенсорами на 13 млн и 2 млн пикселей.

Модель Realme C2 будет оснащена процессором MediaTek Helio P22. Чип объединяет восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель IMG PowerVR GE8320 и сотовый модем LTE .

Размер экрана новинки не уточняется, но говорится, что панель имеет небольшой каплевидный вырез под селфи-камеру. Кстати, разрешение последней составит 8 млн пикселей.

Известно также, что аппарат получит двойную тыльную камеру (13 млн + 2 млн пикселей) и аккумуляторную батарею ёмкостью более 4000 мА·ч. Операционная система — ColorOS 6.0 на основе Android 9.0 (Pie).

В продажу модель Realme C2 поступит по ориентировочной цене 115 долларов США .



