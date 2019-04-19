Основой бюджетного смартфона OPPO Realme C2 послужит чип MediaTek Helio P22

Основой бюджетного смартфона OPPO Realme C2 послужит чип MediaTek Helio P22

Бренд Realme, принадлежащий китайской компании OPPO, по сообщениям сетевых источников, готовит к выпуску недорогой смартфон с обозначением C2.

Новинка придёт на смену модели Realme C1 (2019), которая показана на изображениях. Этот аппарат оборудован 6,2-дюймовым экраном HD+ (1520 ? 720 точек), процессором Snapdragon 450, 5-мегапиксельной селфи-камерой и двойной основной камерой с сенсорами на 13 млн и 2 млн пикселей.

Модель Realme C2 будет оснащена процессором MediaTek Helio P22. Чип объединяет восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель IMG PowerVR GE8320 и сотовый модем LTE.

Размер экрана новинки не уточняется, но говорится, что панель имеет небольшой каплевидный вырез под селфи-камеру. Кстати, разрешение последней составит 8 млн пикселей.

Основой бюджетного смартфона OPPO Realme C2 послужит чип MediaTek Helio P22

Известно также, что аппарат получит двойную тыльную камеру (13 млн + 2 млн пикселей) и аккумуляторную батарею ёмкостью более 4000 мА·ч. Операционная система — ColorOS 6.0 на основе Android 9.0 (Pie).

В продажу модель Realme C2 поступит по ориентировочной цене 115 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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