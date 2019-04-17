Google представит 7 мая смартфоны Pixel 3a и Pixel 3a XL

В сети появилась информация о дате выпуска новых смартфонов Google Pixel 3a и Pixel 3a XL. Поисковой гигант, на официальной странице Google Store, разместил тизер, в котором значится, что презентация новых гаджетов состоится 7 мая.

В рекламном тизере названия анонсируемых устройств не указаны. Но надпись «Что-то большое приходит во вселенную Pixel» явно намекает на предстоящую презентацию Pixel 3a и Pixel 3a XL. Тизер также предлагает заинтересованным пользователям подписаться на рассылку обновлений.

Характеристики Pixel 3a и Pixel 3a XL

Более дешевые Pixel 3a и Pixel 3a XL сохранят набор камер, аналогичный Pixel 3 и Pixel 3 XL, технологию Active Edge, сопроцессор Titan M, но вместо стекла и металла получат пластик. Доступные Pixel 3a и Pixel 3a XL будут отличаться экранами без вырезов и менее производительной аппаратной основой.