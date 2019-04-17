Google представит 7 мая смартфоны Pixel 3a и Pixel 3a XL

В сети появилась информация о дате выпуска новых смартфонов Google Pixel 3a и Pixel 3a XL. Поисковой гигант, на официальной странице Google Store, разместил тизер, в котором значится, что презентация новых гаджетов состоится 7 мая.

Pixel 3

В рекламном тизере названия анонсируемых устройств не указаны. Но надпись «Что-то большое приходит во вселенную Pixel» явно намекает на предстоящую презентацию Pixel 3a и Pixel 3a XL. Тизер также предлагает заинтересованным пользователям подписаться на рассылку обновлений.

Характеристики Pixel 3a и Pixel 3a XL

Более дешевые Pixel 3a и Pixel 3a XL сохранят набор камер, аналогичный Pixel 3 и Pixel 3 XL, технологию Active Edge, сопроцессор Titan M, но вместо стекла и металла получат пластик. Доступные Pixel 3a и Pixel 3a XL будут отличаться экранами без вырезов и менее производительной аппаратной основой.

Pixel 3a и Pixel 3a XL

Предположительно, готовящийся к выпуску Google Pixel 3a будет обладать 5,6-дюймовым дисплеем с разрешением 2220?1080 пикселей, процессором Snapdragon 670 и 4 ГБ ОЗУ. Pixel 3a XL получит 6-дюймовый дисплей с разрешением 2160?1080 пикселей, процессор Snapdragon 710 и 6 ГБ оперативной памяти. Емкости аккумуляторов тоже должны быть разными, ранее Pixel 3a приписывали элемент емкостью 3000 мАч.


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