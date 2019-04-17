Выпуск чипа Huawei Kirin 985 для мощных смартфонов начнётся в текущем квартале

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) начнёт массовое производство мобильных процессоров Huawei HiSilicon Kirin 985 до конца текущего квартала, о чём сообщает ресурс DigiTimes.

Информация о подготовке чипа Kirin 985 для мощных смартфонов ранее уже появлялась в Интернете. Это изделие будет представлять собой улучшенную версию процессора Kirin 980, который объединяет восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графический ускоритель ARM Mali-G76.

При изготовлении чипа Kirin 985 будут использоваться нормы в 7 нанометров и фотолитография в глубоком ультрафиолете (EUV, Extreme Ultraviolet Light). Соответствующий техпроцесс у компании TSMC носит обозначение N7+.

Первые смартфоны на платформе Kirin 985, по всей видимости, дебютируют не ранее третьего квартала.

Отмечается также, что TSMC вскоре внедрит усовершенствованную технологию N7+, которая получит название N7 Pro. Её планируется задействовать при изготовлении процессоров A13 по заказу Apple . Эти чипы станут основой аппаратов iPhone нового поколения.

Кроме того, ресурс DigiTimes добавляет, что TSMC может организовать массовое производство 5-нанометровых изделий в конце этого или в начале следующего года.



