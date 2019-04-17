Выпуск чипа Huawei Kirin 985 для мощных смартфонов начнётся в текущем квартале
Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) начнёт массовое производство мобильных процессоров Huawei HiSilicon Kirin 985 до конца текущего квартала, о чём сообщает ресурс DigiTimes.
Информация о подготовке чипа Kirin 985 для мощных смартфонов ранее уже появлялась в Интернете. Это изделие будет представлять собой улучшенную версию процессора Kirin 980, который объединяет восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графический ускоритель ARM Mali-G76.
При изготовлении чипа Kirin 985 будут использоваться нормы в 7 нанометров и фотолитография в глубоком ультрафиолете (EUV, Extreme Ultraviolet Light). Соответствующий техпроцесс у компании TSMC носит обозначение N7+.
Первые смартфоны на платформе Kirin 985, по всей видимости, дебютируют не ранее третьего квартала.
Отмечается также, что TSMC вскоре внедрит усовершенствованную технологию N7+, которая получит название N7 Pro. Её планируется задействовать при изготовлении процессоров A13 по заказу Apple. Эти чипы станут основой аппаратов iPhone нового поколения.
Кроме того, ресурс DigiTimes добавляет, что TSMC может организовать массовое производство 5-нанометровых изделий в конце этого или в начале следующего года.
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