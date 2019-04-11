Google выпустит в мае браузер Chrome, экономящий до 98% трафика

Технический руководитель Google Chrome Эдди Османи сообщил, что грядущий браузер Chrome 75, который выйдет в мае, получит функцию экономии трафика под названием «lazy-loading» (дословно «ленивая загрузка»).

Chrome

Технология отложенной загрузки подразумевает загрузку элементом веб-страницы, таких как изображения, видео и т.д., по мере прокрутки страницы пользователем. Это позволяет загружать только видимую на экране область, что приведёт к ускорению загрузки страницы и экономии трафика.

На одном из скриншотов отображены возможности новой технологии. На прогрузку веб-страницы с большим количеством изображений при загрузке в обычном режиме было затрачено 10 МБ, а с отложенной загрузкой – всего 250 КБ. Таким образом, экономия трафика может составлять впечатляющие 98% – правда при условии, если пользователь не станет просматривать всю веб-страницу.

Google Chrome 75

Заметим, что изначально отложенная загрузка задумывалась для применения в мобильных устройствах, однако затем команда Chrome решили применить технологию на всех современных платформах – Windows, macOS, Linux, Chrome OS. Технология отложенной загрузки уже доступна в тестовой сборке Chrome Canary.




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