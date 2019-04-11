Samsung закрывает линейку бюджетных смартфонов Galaxy J

Компания Samsung распрощалась с популярной серией бюджетных гаджетов Galaxy J. В сети было опубликовано видео, где южнокорейский производитель сообщил, что Galaxy J теперь вливается в серию Galaxy A.

Galaxy J

Обновлённыя серия Galaxy A больше не будет ограничиваться устройствами среднего уровня, которые раньше стоили дорого по сравнению с конкурентами, но также будут иметь и доступные модели, такие как Galaxy A10, A20, A20e и A30. Моделями среднего класса в новой серии A являются Galaxy A50, Galaxy A70 и Galaxy A90, и в будущем к ним должны присоединиться Galaxy A60 и A80.

В будущем серия Galaxy A будет включать новые функции, такие как более крупные батареи, новые дисплеи Infinity, больше камер и сканеры отпечатков пальцев, интегрированные в дисплей.


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