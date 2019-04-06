Google на собственном сайте подтвердила существование Pixel 3a

Google снова случайно (или нет?) подтвердила название нового продукта на своём сайте — в данном случае речь идёт о долгожданных упрощённых версиях Pixel 3. Согласно скриншотам, которые журналисты The Verge сделали на странице Google Store, новые телефоны будут в самом деле официально называться Pixel 3a:

И хотя поисковый гигант убрал упоминание нового аппарата с официальной страницы, утечка уже произошла. Ресурс 9to5Google сообщает, что веб-сайт также отображал ссылки на засветившийся ранее Nest Hub Max и на Nest Hub. Ни страница продукта Pixel 3a, ни новая страница сравнений Pixel не были активны, так что пока утечка подтвердила только название телефона.

Впрочем, имя было практически единственной деталью, которая требовала официального подтверждения — ранее участник форумов Reddit обнаружил массив данных в Google Play Console (ПО для разработчиков приложений), представив практически все спецификации двух новых аппаратов под кодовыми именами Bonito и Sargo. Ожидается, что они получат 5,6-дюймовый (Sargo) и 6-дюймовый (Bonito) дисплеи OLED с разрешением 1080 ? 2220, процессоры Snapdragon 670, 4 Гбайт оперативной памяти, 12-мегапиксельную тыльную камеру, батарею на 3000 мА·ч и, возможно, снова 3,5-мм разъём для наушников.

Самой интересной деталью, которая стала известна, являются сроки запуска. Google указывает на середину года, так что, возможно, нам не придётся ждать традиционного октябрьского мероприятия, когда компания обычно выпускает новые устройства Pixel. Быть может, уже в мае на конференции разработчиков Google I/O аппараты будут представлены публике официально.

Ранее также в слухах упоминались флеш-накопитель вместимостью 32/64 Гбайт, фронтальная 8-мегапиксельная камера, дактилоскопический сканер, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5 LE и порт USB Type-C. Также имя Pixel 3a XL ранее было замечено в коде бета-верии Android Q.

Тот факт, что Google уже создаёт страницы продуктов — как правило, один из последних шагов перед запуском — также указывает на относительно скорый анонс. В октябре же мы, вероятно, увидим уже серию Pixel 4.



