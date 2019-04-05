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Honor View 20 против Xiaomi Pocophone F1: тест на скорость Ролик, посвященный сравнению, был опубликован на YouTube-канале FoneTech. Смартфон Honor View 20, участвовавший в тесте, оснащен чипсетом Kirin 980 и восемью гигабайтами оперативной памяти, а Xiaomi Pocophone F1 — чипсетом Snapdragon 845 и шестью гигабайтами ОЗУ. Оба аппарата, принимавшие участие в сравнении, работают под управлением ОС Android 9.

Олег Писарев, Supreme2.Ru

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