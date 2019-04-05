Новостей.COM ⇒
2019-04-05
Honor View 20 против Xiaomi Pocophone F1: тест на скорость
Ролик, посвященный сравнению, был опубликован на YouTube-канале FoneTech. Смартфон Honor View 20, участвовавший в тесте, оснащен чипсетом Kirin 980 и восемью гигабайтами оперативной памяти, а Xiaomi Pocophone F1 — чипсетом Snapdragon 845 и шестью гигабайтами ОЗУ. Оба аппарата, принимавшие участие в сравнении, работают под управлением ОС Android 9.
Олег Писарев, Supreme2.Ru
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
«« Motorola может выпустить смартфон с четверной камерой
05.04.2019 00:24
05.04.2019 00:24
Ctrl+←