Рендеры защитного чехла раскрыли дизайн смартфона OnePlus 7

В распоряжении сетевых источников оказались рендеры смартфона OnePlus 7, показанного в различных защитных чехлах. Изображения позволяют получить представление о конструкции аппарата.

Видно, что новинка оборудована дисплеем с узкими рамками. У этого экрана нет ни выреза, ни отверстия для фронтальной камеры. Соответствующий модуль будет выполнен в виде выдвижного блока-перископа, спрятанного в верхней части корпуса.

По имеющейся информации, разрешение селфи-камеры составит 16 млн пикселей. В тыльной части можно видеть тройную основную камеру: в её состав якобы войдут датчики на 48 млн, 20 млн и 5 млн пикселей.

Электронным «мозгом» аппарата, по слухам, послужит процессор Qualcomm Snapdragon 855. Этот чип объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 485 с тактовой частотой от 1,80 ГГц до 2,84 ГГц, графический ускоритель Adreno 640 и 4G-модем Snapdragon X24 LTE .

В нижней части корпуса OnePlus 7 можно видеть симметричный порт USB Type-C. Гнездо 3,5 мм для наушников не предусмотрено.

Ранее сообщалось, что смартфон будет нести на борту до 12 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью до 256 Гбайт. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч. Анонс новинки ожидается в текущем квартале.



