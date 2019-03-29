Скрытая селфи-камера и экран Full HD+: раскрыто оснащение смартфона OPPO Reno

Скрытая селфи-камера и экран Full HD+: раскрыто оснащение смартфона OPPO Reno

Как мы уже сообщали, китайская компания OPPO готовит к выпуску смартфоны нового подбренда Reno. Подробные характеристики одного из этих аппаратов появились в базе Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA).

Новинка фигурирует под обозначениями PCAM00 и PCAT00. Устройство оснащено 6,4-дюймовым экраном AMOLED Full HD+ с разрешением 2340 ? 1080 точек и соотношением сторон 19,5:9.

Фронтальная 16-мегапиксельная камера со вспышкой будет выдвигаться из верхней части корпуса. Причём, если верить появившимся в Интернете рендерам, разработчик применит оригинальный механизм, приподнимающий одну из боковых частей довольно крупного модуля (см. изображения).

Скрытая селфи-камера и экран Full HD+: раскрыто оснащение смартфона OPPO Reno

Сзади расположится двойная основная камера с сенсорами на 48 млн и 5 млн пикселей. Упомянут дактилоскопический сканер, интегрированный непосредственно в область дисплея.

«Сердцем» послужит процессор Qualcomm Snapdragon 710, который объединяет восемь 64-битных вычислительных ядер Kryo 360 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графический ускоритель Adreno 616. Смартфон выйдет в версиях с 6 Гбайт и 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-модулем вместимостью 128 Гбайт и 256 Гбайт.

Скрытая селфи-камера и экран Full HD+: раскрыто оснащение смартфона OPPO Reno

Среди прочего упомянуты адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, приёмник GPS/ГЛОНАСС, FM-тюнер, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. Габариты — 156,6 ? 74,3 ? 9,0 мм, вес — 185 граммов.

Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 3680 мА·ч. Операционная система — ColorOS 6.0 на основе Android 9.0 (Pie). Анонс состоится 10 апреля.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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