Смартфоны Samsung Galaxy S10 получат поддержку 25-Вт зарядки после апдейта ПО

В ходе интервью с журналистами президент китайского подразделения Samsung сообщил, что серия Galaxy S10 получит поддержку быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Помимо этого, для новой серии гаджетов ведется разработка портативного супер ночного режима.

Galaxy S10

На данный момент смартфоны линейки Sansung Galaxy S10 поддерживают быструю зарядку мощностью 15 Вт. Согласно заявлению президента Samsung China, компания может разблокировать повышенную мощностью зарядки.

Samsung

Что касается супер ночного режима, который Samsung планирует внедрить, похоже, что компания скопирует макет от Google и добавит собственный отдельный режим с ручными настройками.


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