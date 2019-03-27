Рассекречен «бюджетник» Samsung Galaxy A2 Core: 5″ экран и Android Go

Около двух недель назад в распоряжении сетевых источников оказались пресс-рендеры ультрабюджетного смартфона Samsung Galaxy A2 Core. И вот теперь раскрыты характеристики этого аппарата начального уровня.

Основой служит процессор Exynos 7870, который содержит восемь ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,6 ГГц, графический контроллер Mali-T830 и модем LTE Category 6, обеспечивающий возможность загрузки данных через мобильную сеть со скоростью до 300 Мбит/с.

Экран имеет размер 5 дюймов по диагонали, а разрешение составляет только 960 ? 540 точек (формат qHD). Сзади установлена 5-мегапиксельная камера; есть фронтальная камера с неназванным разрешением.

Модель Galaxy A2 Core использует платформу Android 8.1 Oreo (Go edition). Объём оперативной памяти составляет лишь 1 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 8 Гбайт (плюс карта microSD).

Оснащение включает адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2 LE, приёмник GPS , FM-тюнер, 3,5-миллиметровое гнездо для наушников и порт Micro-USB. Габариты — 141,6 ? 71 ? 9,1 мм, вес — 142 грамма. Аппарат получает питание от аккумулятора ёмкостью 2600 мА·ч. Допускается установка двух SIM-карт.

Анонс смартфона ожидается в ближайшее время. Цена вряд ли превысит 100 долларов США .



