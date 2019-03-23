5G-версия смартфона OPPO Reno получила сертификат 5G CE

Компания OPPO сообщила об успешном прохождении её первым 5G-смартфоном тестирования на соответствие стандарту 5G CE, которое было проведено международным контролирующим агентством Sporton International Inc.

5G-версия смартфона OPPO Reno получила сертификат 5G CE от компании CTC advanced GmbH. Это означает, что устройство одобрено для эксплуатации в 5G-сетях стран Европы. Сертификат 5G CE подтверждает его соответствие требованиям, определяющим возможность выхода на европейский рынок, включая требования для различных параметров беспроводной связи, уровней электромагнитного излучения, безопасности для здоровья и жизни человека.

Как сообщает компания, это первый 5G-смартфон с одновременной поддержкой сразу нескольких частотных диапазонов, режимов и EN-DC, который прошёл сертификацию в CTC. В частности, смартфон поддерживает диапазон n78, что обеспечивает широкие возможности по использованию большего числа комбинаций частот и более широкого канала связи, расширяя географию применения устройства.

Хотя европейские операторы всё ещё работают над развёртыванием сетей 5G, судя по всему, Orange, Telecom Italia, British Telecom и Deutsche Telekom будут использовать полосу n78. Для ускорения адаптации рынка к 5G-продуктам OPPO запустила вместе с несколькими мобильными операторами 5G Landing Project.

Как обещает компания, её первый 5G-смартфон поступит в продажу в первой половине 2019 года.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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