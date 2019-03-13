Директор Huawei рассказал, когда гибкие смартфоны подешевеют

В интервью немецкому изданию De Welt генеральный директор Huawei по потребительским технологиям Ричард Ю рассказал о будущем складных смартфонов.

Huawei Mate X

Стоимость Samsung Galaxy Fold составляет $1980, гибкий смартфон китайского производителя Huawei Mate X оценивается в €2229. Такая высокая цена делает технологию недоступной для большинства потребителей. Но по мнению Ричарда Ю это вскоре может изменится, и стоимость складных гаджетов составит менее €500 ($562). Генеральный директор Huawei предположил, что несмотря на запатентованную технологию, китайские производители среднего уровня будут «подражать» новому форм-фактору, что впоследствии и приведет к снижению цен гибких устройств.

Кроме того, складные устройства становятся все более популярными, что также со временем повлечет падение цен. Также Ричард Ю отметил, что в будущем телефоны будут иметь экраны от 100 до 200 дюймов (5 метров), не физически, а через очки дополненной реальности. Huawei уже работает над такими устройствами, и для их выхода на рынок не потребуется 5 лет.

На Huawei, конечно же, оказывается большое давление со стороны США в связи с обвинениями в шпионаже, которые Ю усиленно опровергает. Генеральный директор отметил, что, возможно, компания перейдет с западных операционных систем, таких как Windows и Android, на собственное решение.

Устройства Huawei пользуются большой популярностью в Европе, что, по мнению Ричарда Ю, позволит китайскому производителю обойти Samsung, и стать лидером на рынке, не позднее следующего года.


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