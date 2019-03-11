Android 10 Q можно будет опробовать уже сегодня

В прошлом году Android 9 Pie был выпущен в бета-версии для телефонов Essential PH-1, Nokia 7 Plus, OnePlus 6, Oppo R15 Pro, Sony Xperia XZ2, Vivo X21 и Xiaomi Mi MIX 2S. В нынешнем году бета-версия Android Q будет доступна для еще большего количества мобильных устройств.

Руководитель авторитетного ресурса XDA Developers, инсайдер Мишаал Рахман (Mishaal Rahman), сообщил, что тестирование новой бета-версии начнется уже с сегодняшнего дня, 11 марта.

Также подтвержден план Google сотрудничать с ещё большим количеством производителей для программы Android Q Beta. Какие конкретно аппараты будут поддерживать первую бета-версию Android Q пока неизвестно.

Дебют финальной версии Android Q состоится в августе нынешнего года.