В Google Chrome появится функция моментальной загрузки сайтов

Google сообщила о грядущей функции в мобильном браузере Chrome под названием bfcache (back/forward cache), которая позволит сразу же прогружать страницы и экономить трафик по новой специальной технологии полного кэширования.

Принцип работы

Принцип работы технологии bfcache заключен в кэшировании всей страницы с кодом JavaScript, который работает не в фоновом режиме, а в быстром доступе, что предотвращает возможность утечки личных пользовательских данных или установку вредоносного ПО . Полное кэширование позволит моментально открывать страницы без дополнительной загрузки.

Статистика повторного открытия страниц

В Google заявляют, что 19% просматриваемых сайтов с мобильных устройств открываются более одного раза, тогда как на компьютерах данный показатель равен 10%. Исходя из этого, на мобильных устройствах часто посещаемые сайты будут моментально загружаться без затрат трафика.

Сроки появления функции