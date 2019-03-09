Игрофон Xiaomi Black Shark 2 «засветился» в тесте AnTuTu: анонс намечен на 18 марта

Подразделение Black Shark китайской компании Xiaomi обнародовало тизер-изображение, говорящее о том, что игровой смартфон второго поколения дебютирует уже в текущем месяце, а не в апреле, как предполагалось ранее.

Сообщается, что игрофон Black Shark 2 будет представлен на специальном мероприятии 18 марта. Одновременно с публикацией тизера появились данные о технических характеристиках устройства — аппарат «засветился» в тесте AnTuTu.

Бенчмарк подтверждает ранее обнародованные сведения о том, что смартфон несёт на борту процессор Qualcomm Snapdragon 855, объединяющий восемь вычислительных ядер Kryo 485 с тактовой частотой до 2,84 ГГц, ускоритель Adreno 640 и 4G-модем Snapdragon X24 LTE .

Тест AnTuTu говорит о наличии 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителя вместимостью 128 Гбайт. Сетевые источники отмечают, что также будет доступна версия с 12 Гбайт ОЗУ и флеш-модулем на 256 Гбайт.

Указано разрешение дисплея — 2340 ? 1080 точек (формат Full HD+). Размер панели, по всей видимости, превысит 6 дюймов по диагонали. Упомянута двойная основная камера.

Новинка будет поставляться с операционной системой Android 9 Pie, дополненной пользовательским интерфейсом Joy UI.



