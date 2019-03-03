31 мая Microsoft закроет приложения и услуги Band, но предложит возврат средств
В то время как рынок смартфонов приносит сотни миллиардов, Microsoft свернула свои попытки создать альтернативную платформу и окончательно закрыла Windows 10 Mobile. Несмотря на то, что носимая электроника быстро развивается, программный гигант принял решение свернуть окончательно и это направление своих потребительских продуктов.
Компания объявила, что планирует отключить приложения и службы Microsoft Band и Microsoft Health Dashboard уже 31 мая. Программный гигант уже прекратил выпуск своих наручных браслетов Band более двух лет назад, но до сих пор продолжал поддерживать соответствующие приложения и службы Band для существующих пользователей. Теперь это изменится: службы вскоре будут окончательно свёрнуты, а приложения будут удалены из Microsoft Store, Google Play и Apple App Store.
Существующие пользователи Band смогут экспортировать свои данные до конца мая, а сервисы, работающие в облаке, перестанут функционировать в июне. Пользователи Band всё ещё смогут записывать ежедневные шаги, частоту сердечных сокращений и тренировки, а также данные об активности, отслеживании сна и функциях будильника. Но если пользователь Band осуществит программный сброс устройства, по словам Microsoft, его будет невозможно настроить заново.
Тем не менее, некоторые пользователи браслетов могут получить возмещение. Microsoft разрешает активным владельцам, которые синхронизировали Band с Health Dashboard в период с 1 декабря 2018 года по 1 марта 2019 года, подать заявку на возврат средств за их оборудование. Удивительно, но Microsoft предлагает вернуть $80 владельцам Band 1 и $175 — пользователям Band 2. На все браслеты Band, на которые ещё распространяется гарантия, будут доступны те же условия возврата средств.
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02.03.2019 14:38