31 мая Microsoft закроет приложения и услуги Band, но предложит возврат средств

31 мая Microsoft закроет приложения и услуги Band, но предложит возврат средств

В то время как рынок смартфонов приносит сотни миллиардов, Microsoft свернула свои попытки создать альтернативную платформу и окончательно закрыла Windows 10 Mobile. Несмотря на то, что носимая электроника быстро развивается, программный гигант принял решение свернуть окончательно и это направление своих потребительских продуктов.

Компания объявила, что планирует отключить приложения и службы Microsoft Band и Microsoft Health Dashboard уже 31 мая. Программный гигант уже прекратил выпуск своих наручных браслетов Band более двух лет назад, но до сих пор продолжал поддерживать соответствующие приложения и службы Band для существующих пользователей. Теперь это изменится: службы вскоре будут окончательно свёрнуты, а приложения будут удалены из Microsoft Store, Google Play и Apple App Store.

31 мая Microsoft закроет приложения и услуги Band, но предложит возврат средств

Существующие пользователи Band смогут экспортировать свои данные до конца мая, а сервисы, работающие в облаке, перестанут функционировать в июне. Пользователи Band всё ещё смогут записывать ежедневные шаги, частоту сердечных сокращений и тренировки, а также данные об активности, отслеживании сна и функциях будильника. Но если пользователь Band осуществит программный сброс устройства, по словам Microsoft, его будет невозможно настроить заново.

31 мая Microsoft закроет приложения и услуги Band, но предложит возврат средств

Тем не менее, некоторые пользователи браслетов могут получить возмещение. Microsoft разрешает активным владельцам, которые синхронизировали Band с Health Dashboard в период с 1 декабря 2018 года по 1 марта 2019 года, подать заявку на возврат средств за их оборудование. Удивительно, но Microsoft предлагает вернуть $80 владельцам Band 1 и $175 — пользователям Band 2. На все браслеты Band, на которые ещё распространяется гарантия, будут доступны те же условия возврата средств.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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