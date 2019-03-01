Lenovo запатентовала гибрид смартфона и браслета с гибким экраном

Lenovo запатентовала гибрид смартфона и браслета с гибким экраном

Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) зарегистрировало патент китайской компании Lenovo на «Гибкое электронное устройство» (Flexible electronic device).

Речь идёт о своеобразном гибриде смартфона и браслета для ношения на запястье. Прототип такого устройства, напомним, демонстрировался ещё в 2016 году.

Lenovo запатентовала гибрид смартфона и браслета с гибким экраном

Как можно видеть на иллюстрациях, сопровождающих патент, гаджет оборудован гибким дисплеем вытянутой формы. В разложенном состоянии устройство напоминает обычный смартфон. Над экраном располагаются динамик и фронтальная камера, в боковых частях — аппаратные кнопки управления. Сзади установлена основная камера со вспышкой.

Lenovo запатентовала гибрид смартфона и браслета с гибким экраном

Согнув устройство, владельцы смогут надеть его на запястье. При этом можно по-прежнему взаимодействовать с сенсорным экраном: интерфейс оптимизируется под тот или иной режим использования.

Lenovo запатентовала гибрид смартфона и браслета с гибким экраном

Заявка на патент была подана в сентябре 2016 года, а зарегистрирован он в последних числах прошлого месяца. Документ относится к категории дизайнерских, поэтому технические характеристика аппарата не раскрываются. О возможных сроках появления устройства на коммерческом рынке также ничего не сообщается.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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