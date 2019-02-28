WhatsApp работает над расширенным поиском по чатам

Мессенджер WhatsApp работает над обновлением поиска по чатам. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Пользователи получат возможность искать по нескольким типам сообщений: фото, GIF, видео, документам, ссылкам и аудиофайлам. Они также будут видеть, сколько медиафайлов находится в хранилище WhatsApp.

История поиска будет храниться в приложении, а удалить её можно будет нажатием кнопки.

На данный момент доступ к новой функциональности получили участники программы бета-тестирования для iOS . Позже в этом году разработчики также планируют добавить расширенный поиск в Android-версию WhatsApp.

Когда обновление будет запущено для всех пользователей, не уточняется.

Напомним, ранее стало известно, что WhatsApp ограничит добавление пользователей в групповые чаты без их согласия.