WhatsApp работает над расширенным поиском по чатам
Мессенджер WhatsApp работает над обновлением поиска по чатам. Об этом
Пользователи получат возможность искать по нескольким типам сообщений: фото, GIF, видео, документам, ссылкам и аудиофайлам. Они также будут видеть, сколько медиафайлов находится в хранилище WhatsApp.
История поиска будет храниться в приложении, а удалить её можно будет нажатием кнопки.
На данный момент доступ к новой функциональности получили участники программы бета-тестирования для iOS. Позже в этом году разработчики также планируют добавить расширенный поиск в Android-версию WhatsApp.
Когда обновление будет запущено для всех пользователей, не уточняется.
Напомним, ранее стало известно, что WhatsApp ограничит добавление пользователей в групповые чаты без их согласия.
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28.02.2019 14:53