WhatsApp работает над расширенным поиском по чатам

Мессенджер WhatsApp работает над обновлением поиска по чатам. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Пользователи получат возможность искать по нескольким типам сообщений: фото, GIF, видео, документам, ссылкам и аудиофайлам. Они также будут видеть, сколько медиафайлов находится в хранилище WhatsApp.

История поиска будет храниться в приложении, а удалить её можно будет нажатием кнопки.

На данный момент доступ к новой функциональности получили участники программы бета-тестирования для iOS. Позже в этом году разработчики также планируют добавить расширенный поиск в Android-версию WhatsApp.

Когда обновление будет запущено для всех пользователей, не уточняется.

Напомним, ранее стало известно, что WhatsApp ограничит добавление пользователей в групповые чаты без их согласия.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Energizer представила смартфон с гибким экраном, Snapdragon 855, 5G и батареей на 10 000 мАчEnergizer представила смартфон с гибким экраном, Snapdragon 855, 5G и батареей на 10 000 мАч
OPPO представила технологию 10-кратного зума без потери качестваOPPO представила технологию 10-кратного зума без потери качества
Energizer Power Max P18K Pop – смартфон размером с кирпичEnergizer Power Max P18K Pop – смартфон размером с кирпич
Фото дня: проблема с конструкцией Galaxy FoldФото дня: проблема с конструкцией Galaxy Fold
Huawei представит на MWC 2019 складной смартфон с 5GHuawei представит на MWC 2019 складной смартфон с 5G
Блок рекламы


Похожие новости
WhatsApp ограничит добавление пользователей в групповые чаты без их согласияWhatsApp ограничит добавление пользователей в групповые чаты без их согласия
TCL работает над гибким телефоном, трансформируемым в смарт-часыTCL работает над гибким телефоном, трансформируемым в смарт-часы
В WhatsApp появилась поддержка биометрической идентификацииВ WhatsApp появилась поддержка биометрической идентификации
LG уже работает над сетями 6GLG уже работает над сетями 6G
WhatsApp ввел ограничения: не более пяти сообщений в деньWhatsApp ввел ограничения: не более пяти сообщений в день
Apple уже работает над складным iPhoneApple уже работает над складным iPhone
WhatsApp прекращает поддержку нескольких операционных системWhatsApp прекращает поддержку нескольких операционных систем
Google работает над сгибающимся смартфоном PixelGoogle работает над сгибающимся смартфоном Pixel
WhatsApp нашёл место для рекламыWhatsApp нашёл место для рекламы
WhatsApp начнёт взимать оплату с бизнес-пользователейWhatsApp начнёт взимать оплату с бизнес-пользователей
Последние новости
Подгружаем последние новости