MWC 2019: Honor Gaming+ повышает графическую производительность смартфона

На выставке MWC 2019 компания Huawei представила технологию Honor Gaming+, улучшающую производительность и графику мобильных игр. Первым обладателем новой технологии станет смартфон Honor View 20.

Honor Gaming+ существенно модернизирует всю систему за счет повышения эффективности графического процессора, оптимизации загрузки графического процессора, а также технологии прогнозирования загрузки и искусственного интеллекта для улучшения игрового процесса на телефоне. Также Honor Gaming+ повысит энергоэффективность чипсета Kirin 980 на 20,34%.