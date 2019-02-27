MWC 2019: Honor Gaming+ повышает графическую производительность смартфона

На выставке MWC 2019 компания Huawei представила технологию Honor Gaming+, улучшающую производительность и графику мобильных игр. Первым обладателем новой технологии станет смартфон Honor View 20.

Honor View 20

Honor Gaming+ существенно модернизирует всю систему за счет повышения эффективности графического процессора, оптимизации загрузки графического процессора, а также технологии прогнозирования загрузки и искусственного интеллекта для улучшения игрового процесса на телефоне. Также Honor Gaming+ повысит энергоэффективность чипсета Kirin 980 на 20,34%.

Honor Gaming

Такие игры как Fortnite Vulkan, QQ Speed и Arena of Valor уже поддерживает новую технологию от Huawei. В будущем список оптимизированных игр расширится.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Samsung представила гибкий смартфон Galaxy Fold с шестью камерами за $1980Samsung представила гибкий смартфон Galaxy Fold с шестью камерами за $1980
OPPO представила технологию 10-кратного зума без потери качестваOPPO представила технологию 10-кратного зума без потери качества
Фото дня: проблема с конструкцией Galaxy FoldФото дня: проблема с конструкцией Galaxy Fold
Huawei представит на MWC 2019 складной смартфон с 5GHuawei представит на MWC 2019 складной смартфон с 5G
Samsung представила первый смартфон со сгибаемым экраномSamsung представила первый смартфон со сгибаемым экраном
Блок рекламы


Похожие новости
MWC 2019: Xiaomi и Light наделят смартфоны камерами DSLR-уровняMWC 2019: Xiaomi и Light наделят смартфоны камерами DSLR-уровня
MWC 2019: Nubia Alpha – смартфон-браслет с гибким дисплеемMWC 2019: Nubia Alpha – смартфон-браслет с гибким дисплеем
MWC 2019: смартфон Huawei P30 показали на «живых» фотоMWC 2019: смартфон Huawei P30 показали на «живых» фото
MWC 2019: платформа Snapdragon 8cx 5G рассчитана на портативные компьютерыMWC 2019: платформа Snapdragon 8cx 5G рассчитана на портативные компьютеры
MWC 2019: смартфон среднего уровня ZTE Blade V10 оснащён 32-Мп селфи-камеройMWC 2019: смартфон среднего уровня ZTE Blade V10 оснащён 32-Мп селфи-камерой
MWC 2019: Sony представила смартфоны Xperia 10, Xperia 10 Plus и Xperia L3MWC 2019: Sony представила смартфоны Xperia 10, Xperia 10 Plus и Xperia L3
MWC 2019: ZTE представила флагман с 5G и смартфон с 32-Мп селфи-камеройMWC 2019: ZTE представила флагман с 5G и смартфон с 32-Мп селфи-камерой
MWC 2019: Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 с 4K OLED-дисплеемMWC 2019: Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 с 4K OLED-дисплеем
MWC 2019: LG представила свой первый 5G-смартфон V50 ThinQ 5GMWC 2019: LG представила свой первый 5G-смартфон V50 ThinQ 5G
MWC 2019: Nokia представила три доступных смартфона и телефон за $35MWC 2019: Nokia представила три доступных смартфона и телефон за $35
Последние новости
Подгружаем последние новости