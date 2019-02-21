Состоялся анонса недорогого смартфона LG Q60

Представлен смартфон LG Q60 из базового уровня, наделенный почти безрамочным экраном. Это мобильник для тех, кому нужно устройство с хорошим звуком, а все другие характеристики отходят на второй план.



Действительно, LG Q60 может похвастаться лишь хорошими динамиками, дополненными целым рядом звуковых технологий, а все остальное в нем, мягко говоря, устарело. Экран смартфона держат разрешение HD+ при диагонали 6,3 дюйма и соотношении сторон, в нем есть каплевидный вырез под камеру на 13 Мп, а сзади установлен тройной модуль на 16, 5 и 2 мегапикселя. Получить хорошие снимки на такую камеру получится только при ярком освещении.



Список характеристик LG Q60 включает 3 Гб RAM, накопитель на 64 Гб, слот microSD еще на столько же, а также защиту от ударов и падений MIL STD 810G, сканер отпечатков пальцев и неплохую для такого мобильника батарею 3500 мАч. В неизвестном процессоре LG Q60 стоят 8 ядер по 2 ГГц, а толщина смартфона составила аж 9 мм – это слишком много в наше время. Стоимость LG Q60 и дата релиза не установлены. Смартфон работает на базе Android 9 Pie.