Состоялся анонса недорогого смартфона LG Q60

Представлен смартфон LG Q60 из базового уровня, наделенный почти безрамочным экраном. Это мобильник для тех, кому нужно устройство с хорошим звуком, а все другие характеристики отходят на второй план.

Действительно, LG Q60 может похвастаться лишь хорошими динамиками, дополненными целым рядом звуковых технологий, а все остальное в нем, мягко говоря, устарело. Экран смартфона держат разрешение HD+ при диагонали 6,3 дюйма и соотношении сторон, в нем есть каплевидный вырез под камеру на 13 Мп, а сзади установлен тройной модуль на 16, 5 и 2 мегапикселя. Получить хорошие снимки на такую камеру получится только при ярком освещении.

Список характеристик LG Q60 включает 3 Гб RAM, накопитель на 64 Гб, слот microSD еще на столько же, а также защиту от ударов и падений MIL STD 810G, сканер отпечатков пальцев и неплохую для такого мобильника батарею 3500 мАч. В неизвестном процессоре LG Q60 стоят 8 ядер по 2 ГГц, а толщина смартфона составила аж 9 мм – это слишком много в наше время. Стоимость LG Q60 и дата релиза не установлены. Смартфон работает на базе Android 9 Pie.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Складной iPhone показался в новом патенте AppleСкладной iPhone показался в новом патенте Apple
Qualcomm выпустила 5G-модем Snapdragon X55 со скоростью загрузки до 7 ГБит/сQualcomm выпустила 5G-модем Snapdragon X55 со скоростью загрузки до 7 ГБит/с
Huawei представила смартфон Y6 Pro 2019 с Android 9.0 Pie и ценой $135Huawei представила смартфон Y6 Pro 2019 с Android 9.0 Pie и ценой $135
Пресс-рендер раскрыл внешность планшета Samsung Galaxy Tab S5eПресс-рендер раскрыл внешность планшета Samsung Galaxy Tab S5e
Китайские бренды атакуют европейский рынок смартфоновКитайские бренды атакуют европейский рынок смартфонов
Блок рекламы


Похожие новости
Фото-рендеры, характеристики и стоимость бюджетного смартфона Vivo U1Фото-рендеры, характеристики и стоимость бюджетного смартфона Vivo U1
OnePlus представит на MWC 2019 прототип смартфона с 5GOnePlus представит на MWC 2019 прототип смартфона с 5G
Регулятор рассекретил внешность смартфона Meizu Note 9Регулятор рассекретил внешность смартфона Meizu Note 9
Lenovo представила четыре смартфона линейки Moto G7Lenovo представила четыре смартфона линейки Moto G7
Huawei P30 и P30 Pro: качественные фото и дата анонсаHuawei P30 и P30 Pro: качественные фото и дата анонса
Xiaomi разрабатывает два смартфона на базе SoC Snapdragon 855Xiaomi разрабатывает два смартфона на базе SoC Snapdragon 855
Раскрыт дизайн складного смартфона Huawei с гибким дисплеемРаскрыт дизайн складного смартфона Huawei с гибким дисплеем
Все характеристики смартфона Xiaomi Mi 9Все характеристики смартфона Xiaomi Mi 9
Раскрыто оснащение смартфона Vivo X25 с выдвижной камеройРаскрыто оснащение смартфона Vivo X25 с выдвижной камерой
Подробности о смартфонах Huawei P30 и Huawei P30 ProПодробности о смартфонах Huawei P30 и Huawei P30 Pro
Последние новости
Подгружаем последние новости