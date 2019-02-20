Qualcomm готовит к выпуску новый бюджетный чипсет Snapdragon 215 – сообщает ресурс Gizchina. Новая SoC под кодовым названием Qualcomm QM215 будет ориентирована на ультрабюджетные мобильные устройства, включая смартфоны на ОС Android Go.

Характеристики Qualcomm Snapdragon 215

По конфигурации Qualcomm Snapdragon 215 будет схож с Snapdragon 410 2013 года выпуска и Snapdragon 425 2016 года. Таким образом, Snapdragon 215 будет состоять из 4-х ядер архитектуры Cortex-A53 с максимальной частотой 1,3 ГГц, а также видеоускорителя с частотой 650 МГц. Информация о технологическом процессе пока что отсутствует.

Сроки выхода