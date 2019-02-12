OnePlus представит на MWC 2019 прототип смартфона с 5G

Компания OnePlus сообщила, что на выставке Mobile World Congress 2019, которая пройдет в Барселоне в конце февраля, будет продемонстрирован прототип смартфона с поддержкой мобильных 5G-сетей.

Прототип новинки будет доступен для ознакомления посетителям выставки MWC 2019, которые смогут протестировать 5G-сети. Также будут продемонстрированы новые игровые возможности мобильных устройств, откроющиеся с началом широкого применения сетей следующего поколения.

Помимо этого, завтра OnePlus представит новое устройство, посвященное Дню Святого Валентина и разработанное совместно с брендами Charles and Keith, HEFANG, Godiva и Pedro.