Sony Xperia XZ3 против Google Pixel 3: кто быстрее?

Sony Xperia XZ3 против Google Pixel 3: кто быстрее?

Ролик был опубликован на YouTube-канале Phone Battles. Sony Xperia XZ3 оборудован чипсетом Snapdragon 845 и имеет четыре или шесть гигабайтов оперативной памяти; смартфон оснащен 13-мегапиксельной фронтальной и 19-мегапиксельной основной камерами. Google Pixel 3 же также использует Snapdragon 845, имеет четыре гигабайта ОЗУ; при этом смартфон имеет сдвоенную селфи-камеру с модулями по 8 Мп и 12-мегапиксельную заднюю камеру.

Смартфоны сравнили в тесте на быстродействие, запуская различные приложения и отслеживая, как быстро справляется то или другое устройство. Кроме того, автор видео сравнил работу динамиков и камеры аппаратов.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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