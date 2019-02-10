Sony Xperia XZ3 против Google Pixel 3: кто быстрее?
Ролик был опубликован на YouTube-канале Phone Battles. Sony Xperia XZ3 оборудован чипсетом Snapdragon 845 и имеет четыре или шесть гигабайтов оперативной памяти; смартфон оснащен 13-мегапиксельной фронтальной и 19-мегапиксельной основной камерами. Google Pixel 3 же также использует Snapdragon 845, имеет четыре гигабайта ОЗУ; при этом смартфон имеет сдвоенную селфи-камеру с модулями по 8 Мп и 12-мегапиксельную заднюю камеру.
Смартфоны сравнили в тесте на быстродействие, запуская различные приложения и отслеживая, как быстро справляется то или другое устройство. Кроме того, автор видео сравнил работу динамиков и камеры аппаратов.
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09.02.2019 18:26