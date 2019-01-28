Раскрыто оснащение смартфона Vivo X25 с выдвижной камерой

Раскрыто оснащение смартфона Vivo X25 с выдвижной камерой

Сетевые источники обнародовали концепт-рендеры и данные о технических характеристиках смартфона Vivo X25, анонс которого ожидается в марте.

Сообщается, что аппарат получит безрамочный дисплей. Размер этой панели якобы составит 6,6 дюйма по диагонали. Причём у экрана не будет выреза или отверстия для фронтальной камеры.

Если верить имеющимся данным, разработчик оснастит новинку выдвижным 25-мегапиксельным селфи-модулем в верхней части корпуса. Такое исполнение фронтальной камеры имеет аппарат Vivo NEX, с обзором которого можно познакомиться в нашем материале.

В тыльной части корпуса Vivo X25 расположится тройная основная камера. В её состав войдут датчики на 24 млн, 16 млн и 12 млн пикселей.

Раскрыто оснащение смартфона Vivo X25 с выдвижной камерой

Основой послужит процессор Snapdragon 675. Чип содержит восемь вычислительных ядер Qualcomm Kryo 460 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графический ускоритель Qualcomm Adreno 612.

Смартфон Vivo X25 выйдет в версиях с 6 и 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 128 и 256 Гбайт. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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