Huawei рассчитывает стать крупнейшим поставщиком смартфонов не позднее 2020 года

Huawei рассчитывает стать крупнейшим поставщиком смартфонов не позднее 2020 года

Китайский гигант Huawei намерен выйти на первое место в мире по поставкам смартфонов до конца текущего десятилетия. Об этом сообщил Ричард Ю (Richard Yu; на фото), генеральный директор потребительской бизнес-группы Huawei.

В 2017 году компания Huawei реализовала в глобальном масштабе приблизительно 153 млн «умных» сотовых аппаратов. В прошлом году отгрузки превысили знаковую отметку в 200 млн единиц, достигнув 208 млн. Таким образом, рост составил внушительные 36 %.

Принадлежащий Huawei бренд Honor демонстрирует ещё более впечатляющие результаты. В течение минувшего года продажи аппаратов Honor подскочили на 170 %.

В 2019 году Huawei рассчитывает на дальнейшее увеличение спроса на смартфоны. «Даже без рынка Соединённых Штатов мы станем первыми в мире. Я верю, что это случится в текущем году, а самое позднее — в следующем», — заявил Ричард Ю.

Huawei рассчитывает стать крупнейшим поставщиком смартфонов не позднее 2020 года

Фотографии Reuters

Вместе с тем на мировом рынке смартфонов сейчас наблюдается застой. По предварительным оценкам, в 2018 году глобальные поставки «умных» сотовых аппаратов сократились на 3 %. Прогноз на 2019 год выглядит неопределённо: одни аналитики предсказывают сокращение поставок, другие — совсем незначительный рост.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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