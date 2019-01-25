Объявлена дата презентации новых смартфонов Nokia

Директор, отвечающий за продукты HMD Global, Джуно Сарвикас в своем Twitter-аккаунте сообщил, что в преддверии международной выставки MWC 2019, 24 февраля, финский производитель проведет мероприятие, где покажет свои новинки.

Nokia 8.1 Plus

Какие именно будут представлены устройства пока неизвестно. Предположительно, одним из новых продуктов станет флагманский смартфон Nokia 9 PureView, который станет первым обладателем камеры с пятью модулями.

Помимо этого, также будут представлены и два смартфона среднего уровня Nokia 6.2 и Nokia 8.1 Plus. Nokia 6.2 станет преемником Nokia 6.1 или Nokia 6 (2018), а Nokia 8.1 Plus, скорее всего, будет чуть более мощной версией недавно выпущенного Nokia 8.1. Возможно, будет анонсирована и новая версия смартфона Nokia N9, которая была замечена на стенде Nokia на выставке CES 2019.

Тем не менее, все подробности о грядущих новинках Nokia сможем узнать уже в следующем месяце.


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