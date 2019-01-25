Подробности о смартфонах Huawei P30 и Huawei P30 Pro

Появились новые сведения о смартфонах Huawei P30 и Huawei P30 Pro, флагманах 2019 года с топовой по современным меркам начинкой. Инсайдер рассекретил детали об их начинке, но вот стоимость раскрывать не стал.


Согласно полученным данным, смартфон Huawei P30 получит экран OLED на 6,1 дюйма со встроенным сканером отпечатков пальцев, процессор Kirin 980 и 8 Гб оперативной памяти. Камеру в него установят такую же тройную, как в Mate 20 Pro полугодовой давности, плюс будет отдельный вход под наушники. Huawei P30 Pro окажется крупнее за счет экрана 6,5 дюйма, а в остальном характеристики будут схожи с младшей моделью – только объем RAM нарастят до 12 гигабайтов, а камера будет все такой же тройной.

Анонс Huawei P30 и Huawei P30 Pro ожидается в марте этого года, и их соперниками станут Xiaomi Mi 9 и OnePlus, а не Samsung Galaxy S10 – цена этих мобильников взмоет вверх, и их никто не будет покупать. На Huawei P30 и Huawei P30 Pro будет устанавливаться ОС Android 9 Pie с прошивкой EMUI 9.


Максим Мишенев, MobileDevice


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