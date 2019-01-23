LG намекнула в тизере на презентацию на MWC 2019 смартфона с управлением без касания экрана

LG опубликовала тизерное видео, посвящённое будущему мероприятию в рамках предстоящей выставки MWC 2019 в Барселоне, намеченному на 24 февраля.

В коротком видеоролике мы видим движения руки над листом бумаги, после которых на нём появляются фразы «Goodbye Touch» (прощай, касание) и «MWC 2019 LG Premiere» (MWC 2019 LG премьера).

В своём блоге LG рассказала, что этот тизер позволяет предположить создание нового смартфона с революционным пользовательским интерфейсом, «которым можно управлять, не касаясь экрана».

Ожидается, что компания представит в Барселоне смартфон LG G8 ThinQ. Судя по видео, пользователь сможет управлять им, не касаясь дисплея. Следует отметить, что до этого о подобной новой функции у смартфонов LG не было никаких сообщений.



