WhatsApp ввел ограничения: не более пяти сообщений в день

Причиной для изменения правил стали июльские события в Индии. Тогда в результате недостоверных новостей и слухов, распространяемых в том числе посредством WhatsApp, возникли массовые беспорядки, доходившие до попыток самосуда. Ранее пользователи могли пересылать сообщения 20 раз.

Общее количество пользователей этого мессенджера достигает полутора миллиардов. Компания Facebook, которой принадлежит WhatsApp, чрезвычайно озабочена тем, что ее платформа для общения зачастую используется для распространения поддельных новостей, манипулятивных фото, видео в отрыве от контекста и других форм пропаганды, дезинформации и мошенничества. Пользователи редко проверяют источники и склонны более доверять тому, что им присылают друзья и знакомые.

WhatsApp позволяет большим группам людей общаться, обмениваться фото, видео и текстами. Благодаря шифрованию, у владельцев платформы или независимых редакторов отсутствует какая-либо возможность контролировать это общение. Обновление начнет приходить пользователям Android вечером 21 января, iOS — чуть позже.



