Sony подтвердила презентацию смартфона Xperia XZ4 на MWC 2019

На Mobile World Congress, которая стартует в Барселоне в следующем месяце, компания Sony Mobile представит свои новые продукты. Подтверждением тому стали разосланные журналистам приглашения на грядущее мероприятие.

Xperia XZ4

К сожалению, японский производитель не раскрывает, какие именно новинки дебютируют на MWC 2019. Однако из многочисленных утечек известно, что одной из этих новинок станет новый флагманский смартфон Xperia XZ4.

Xperia XZ4

Предположительно, Sony Xperia XZ4 получит 6,5-дюймовый дисплей с разрешением FHD+ и соотношением сторон 21:9, тройную основную камеру с вертикальными модулями, процессор Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ ОЗУ, до 256 ГБ ПЗУ, аккумулятор на 3900 мАч и сканер отпечатков пальцев на боковой грани.

На MWC 2019, которая пройдет с 25 по 28 февраля, компания Sony также анонсирует и смартфоны Xperia XA3, Xperia XA3 Ultra и Xperia L3.




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