Google заполучила технологию изготовления смарт-часов Fossil и команду разработчиков

Google заполучила технологию изготовления смарт-часов Fossil и команду разработчиков

Google объявила о заключении сделки с Fossil Group, в рамках которой она получила доступ к технологиям изготовления смарт-часов американского производителя.

Помимо интеллектуальной собственности, согласно условиям контракта стоимостью $40 млн в Google перешла часть команды разработчиков Fossil.

Ни одна сторон сделки не раскрыла, о каких именно технологиях идёт речь, но обе компании, очевидно, продолжат разрабатывать умные часы, возможно, в более тесном сотрудничестве, чем раньше.

У Fossil осталась команда по научно-исследовательским и проектно-конструкторским работам в составе более 200 человек, которая будет и дальше создавать новые модели смарт-часов, ставшие самой быстрорастущей категорией товаров компании в последние годы.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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