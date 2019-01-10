Из Google Play удалили 85 adware-приложений, получивших 9 млн установок

Google удалил из магазина приложений Google Play 85 adware-программ, которые получили в общей сумме 9 млн установок.

Adware – это программы, которые предназначены для показа рекламы на устройстве пользователя, перенаправления запросов поиска на рекламные сайты и сбора информации для показа таргетированной рекламы.

Вредоносные приложения были обнаружены экспертами по безопасности TrendMicro. В Google Play эти программы выдавались за игры и ТВ-приложения. Из них больше всего установок получили программы для удалённого управления ТВ-устройствами, а самым скачиваемым стало приложение Easy Universal TV Remote.

Стоит отметить, что Google регулярно выявляет и убирает такого рода программы из Google Play. Так, в ноябре компания удалила 22 приложения, с помощью которых злоумышленники могли захватить контроль над сервером и скачивать с него файлы. Эти программы были установлены в общей сумме более 2 млн раз.