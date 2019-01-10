Из Google Play удалили 85 adware-приложений, получивших 9 млн установок
Google удалил из магазина приложений Google Play 85 adware-программ, которые получили в общей сумме 9 млн установок.
Adware – это программы, которые предназначены для показа рекламы на устройстве пользователя, перенаправления запросов поиска на рекламные сайты и сбора информации для показа таргетированной рекламы.
Вредоносные приложения
Стоит отметить, что Google регулярно выявляет и убирает такого рода программы из Google Play. Так, в ноябре компания
В 2017 году Google удалил из Google Play более 700 тысяч приложений. При этом 99% из них были обнаружены и отклонены ещё до того, как они были установлены пользователями.
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Mobile
10.01.2019 18:14