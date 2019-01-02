У смартфона Vivo NEX Dual Display Edition появится менее дорогая версия

У смартфона Vivo NEX Dual Display Edition появится менее дорогая версия

В декабре минувшего года китайская компания Vivo анонсировала смартфон NEX Dual Display Edition, особенность которого заключается в наличии двух дисплеев — во фронтальной и тыльной частях. Теперь стало известно, что этот аппарат выйдет в новой модификации.

Напомним ключевые характеристики NEX Dual Display Edition. Лицевой экран имеет размер 6,39 дюйма по диагонали и обладает разрешением 2340 ? 1080 точек. В задней части располагается 5,49-дюймовый дисплей с разрешением 1920 ? 1080 точек. Над тыльным экраном установлена тройная камера: она объединяет сенсоры с 12 млн и 2 млн пикселей, а также времяпролётный датчик 3D ToF для определения глубины сцены.

В аппарате применён процессор Snapdragon 845, работающий в тандеме с 10 Гбайт оперативной памяти. Вместимость флеш-накопителя — 128 Гбайт. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 3500 мА·ч.

У смартфона Vivo NEX Dual Display Edition появится менее дорогая версия

Новая версия NEX Dual Display Edition, как сообщается, будет нести на борту менее мощный чип Snapdragon 710 (восемь ядер Kryo 360 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графический ускоритель Adreno 616). Объём оперативной памяти сократится до 8 Гбайт.

Изменения также затронут систему камер: в её состав войдут сенсоры с 12 млн, 13 млн и 2 млн пикселей. Говорится о наличии аккумулятора ёмкостью 3425 мА·ч. Новинка будет доступна в золотистом цвете.

О цене готовящейся версии Vivo NEX Dual Display Edition ничего не сообщается, но нужно отметить, что оригинальная модель стоит 725 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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