У смартфона Vivo NEX Dual Display Edition появится менее дорогая версия

В декабре минувшего года китайская компания Vivo анонсировала смартфон NEX Dual Display Edition, особенность которого заключается в наличии двух дисплеев — во фронтальной и тыльной частях. Теперь стало известно, что этот аппарат выйдет в новой модификации.

Напомним ключевые характеристики NEX Dual Display Edition. Лицевой экран имеет размер 6,39 дюйма по диагонали и обладает разрешением 2340 ? 1080 точек. В задней части располагается 5,49-дюймовый дисплей с разрешением 1920 ? 1080 точек. Над тыльным экраном установлена тройная камера: она объединяет сенсоры с 12 млн и 2 млн пикселей, а также времяпролётный датчик 3D ToF для определения глубины сцены.

В аппарате применён процессор Snapdragon 845, работающий в тандеме с 10 Гбайт оперативной памяти. Вместимость флеш-накопителя — 128 Гбайт. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 3500 мА·ч.

Новая версия NEX Dual Display Edition, как сообщается, будет нести на борту менее мощный чип Snapdragon 710 (восемь ядер Kryo 360 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графический ускоритель Adreno 616). Объём оперативной памяти сократится до 8 Гбайт.

Изменения также затронут систему камер: в её состав войдут сенсоры с 12 млн, 13 млн и 2 млн пикселей. Говорится о наличии аккумулятора ёмкостью 3425 мА·ч. Новинка будет доступна в золотистом цвете.

О цене готовящейся версии Vivo NEX Dual Display Edition ничего не сообщается, но нужно отметить, что оригинальная модель стоит 725 долларов США .



