Samsung приобрела аналитическую компанию Zhilabs, чтобы облегчить переход на 5G

Samsung Electronics сообщила о приобретении Zhilabs, начинающей компании из Барселоны, занимающейся анализом сетей в режиме реального времени. Корейский производитель электроники полагает, что это облегчит переход от технологий 4G к поколению 5G. Финансовые подробности сделки не разглашаются. Zhilabs будет целиком принадлежать Samsung, но продолжит самостоятельную деятельность с собственным руководством.

Приобретение Zhilabs является частью инициативы Samsung, объявленной ещё в августе: в её рамках корейская компания планирует потратить 25 триллионов вон (около $22 млрд) на предприятия, работающие в области искусственного интеллекта, 5G, компонентов для самоходных автомобилей и биофармацевтических технологий.

По этому случаю президент Samsung Electronics и глава сетевого бизнеса Янгки Ким (Youngky Kim) отметил: «5Gсделает возможными совершенно новые услуги, связанные с экспоненциальным ростом трафика, для которого жизненно необходимы автоматизированные и интеллектуальные инструменты сетевой аналитики. Приобретение Zhilabs поможет Samsung удовлетворить эти требования, чтобы гарантировать, что каждый абонент получит наилучшее качество обслуживания».

К услугам Zhilabs, основанной в 2008 году, прибегают многие крупные клиенты, включая Hewlett Packard Enterprise, Vodafone и Telefonica, для анализа и тестирования производительности сетей в режиме реального времени. Поскольку решения компании позволяют автоматически обнаруживать и исправлять проблемы со службами, технологии Zhilabs с применением искусственного интеллекта помогут Samsung развивать новые перспективные услуги, связанные с индустрией Интернета вещей и интеллектуальных автомобилей.



