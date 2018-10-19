Samsung приобрела аналитическую компанию Zhilabs, чтобы облегчить переход на 5G

Samsung Electronics сообщила о приобретении Zhilabs, начинающей компании из Барселоны, занимающейся анализом сетей в режиме реального времени. Корейский производитель электроники полагает, что это облегчит переход от технологий 4G к поколению 5G. Финансовые подробности сделки не разглашаются. Zhilabs будет целиком принадлежать Samsung, но продолжит самостоятельную деятельность с собственным руководством.

Приобретение Zhilabs является частью инициативы Samsung, объявленной ещё в августе: в её рамках корейская компания планирует потратить 25 триллионов вон (около $22 млрд) на предприятия, работающие в области искусственного интеллекта, 5G, компонентов для самоходных автомобилей и биофармацевтических технологий.

По этому случаю президент Samsung Electronics и глава сетевого бизнеса Янгки Ким (Youngky Kim) отметил: «5Gсделает возможными совершенно новые услуги, связанные с экспоненциальным ростом трафика, для которого жизненно необходимы автоматизированные и интеллектуальные инструменты сетевой аналитики. Приобретение Zhilabs поможет Samsung удовлетворить эти требования, чтобы гарантировать, что каждый абонент получит наилучшее качество обслуживания».

К услугам Zhilabs, основанной в 2008 году, прибегают многие крупные клиенты, включая Hewlett Packard Enterprise, Vodafone и Telefonica, для анализа и тестирования производительности сетей в режиме реального времени. Поскольку решения компании позволяют автоматически обнаруживать и исправлять проблемы со службами, технологии Zhilabs с применением искусственного интеллекта помогут Samsung развивать новые перспективные услуги, связанные с индустрией Интернета вещей и интеллектуальных автомобилей.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Технология OPPO Hyper Boost улучшит производительность смартфоновТехнология OPPO Hyper Boost улучшит производительность смартфонов
Смартфон Poptel P60 надежно защищен от воды и паденийСмартфон Poptel P60 надежно защищен от воды и падений
Китайские мошенники годами обманывали AppleКитайские мошенники годами обманывали Apple
ZTE выпустит игровой планшет Nubia HipadZTE выпустит игровой планшет Nubia Hipad
Презентация очередной новинки Nokia намечена на 16 октябряПрезентация очередной новинки Nokia намечена на 16 октября
Блок рекламы


Похожие новости
Google переходит на новую модель дистрибуции Android в ЕвропеGoogle переходит на новую модель дистрибуции Android в Европе
«Живые» фотографии раскрыли облик смартфона Samsung Galaxy A6s«Живые» фотографии раскрыли облик смартфона Samsung Galaxy A6s
Первый складной телефон Samsung на самом деле будет планшетомПервый складной телефон Samsung на самом деле будет планшетом
В Литве запретили пешеходам пользоваться мобильными на переходахВ Литве запретили пешеходам пользоваться мобильными на переходах
Смартфоны Samsung могут начать изготавливать на заводах XiaomiСмартфоны Samsung могут начать изготавливать на заводах Xiaomi
Samsung раздаёт бесплатные Galaxy S9Samsung раздаёт бесплатные Galaxy S9
iPhone Xs Max значительно обгоняет Samsung Galaxy Note9 в тесте на быстродействиеiPhone Xs Max значительно обгоняет Samsung Galaxy Note9 в тесте на быстродействие
Полностью беспроводные наушники Samsung Buds могут выйти в начале 2019 годаПолностью беспроводные наушники Samsung Buds могут выйти в начале 2019 года
Представлены смартфоны Samsung Galaxy J4+ и J6+Представлены смартфоны Samsung Galaxy J4+ и J6+
Смартфоны Samsung Galaxy J4+ и J6+ получили экран HD+ размером 6?Смартфоны Samsung Galaxy J4+ и J6+ получили экран HD+ размером 6?
Последние новости
Подгружаем последние новости