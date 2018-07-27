У смартфона BlackBerry KEY2 появится «облегчённая» версия

На сайте Федеральной комиссии связи США (FCC) обнаружилась информация о новом смартфоне BlackBerry, который, как ожидается, выйдет на коммерческий рынок под именем KEY2 Lite.

Напомним, что аппарат BlackBerry KEY2 дебютировал в прошлом месяце. Устройство оборудовано процессором Snapdragon 660 и 6 Гбайт оперативной памяти. Под экраном с диагональю 4,5 дюйма и разрешением 1620 ? 1080 пикселей располагается QWERTY-клавиатура. В арсенале устройства — 8-мегапиксельная фронтальная камера и двойная тыльная камера на основе 12-мегапиксельных сенсоров.

В документации FCC смартфон KEY2 Lite фигурирует под кодовым обозначением BBE100-2. Если верить имеющейся информации, эта модель также получит процессор Snapdragon 660, но размер оперативной памяти сократится до 4 Гбайт.

По слухам, по сравнению с оригинальной версией уменьшится также ёмкость аккумуляторной батареи: она составит 2900 мА·ч против 3500 мА·ч у BlackBerry KEY2.

В качестве программной платформы значится операционная система Android 8.1 Oreo. Аппарат якобы будет предлагаться в нескольких вариантах цветового исполнения, в том числе в красном и синем.

Есть вероятность, что устройство дебютирует на выставке IFA 2018, которая пройдёт с 31 августа по 5 сентября в Берлине.



