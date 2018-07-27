Google Play запретил майнеры криптовалют и приложения с назойливой рекламой

Google Play обновил Центр правил для разработчиков, добавив новые категории запрещённого контента.

Согласно новым правилам, в магазине теперь запрещены:

  • Приложения, предназначенные для майнинга криптовалют непосредственно на устройстве. Например, MinerGate, Crypto Miner, NeoNeonMiner и подобные. В апреле Google также запретил размещать расширения для майнинга криптовалют в Chrome Web Store.
  • Объявления, прерывающие работу приложения. Объявления не должны появляться таким образом, чтобы это приводило к нежелательным нажатиям. Запрещается вынуждать пользователя нажимать на объявление или отправлять личные данные для получения полного доступа к приложению.
  • Повторяющийся контент. Запрещено публиковать приложения, которые полностью повторяют другие приложения, уже размещенные в Google Play. Каждое приложение должно предоставлять уникальный контент или услугу.

Также категорически запрещается публиковать приложения, предназначенные для детей, но содержащие материалы для взрослых, а также приложения, с помощью которых можно приобрести или изготовить взрывчатые вещества и огнестрельное оружие.

Напомним, что в прошлом месяце принадлежащий Apple магазин App Store также запретил приложения, осуществляющие добычу криптовалют непосредственно на устройстве. При этом облачный майнинг по-прежнему разрешён – как и в Google Play.


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