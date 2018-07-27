Google Play запретил майнеры криптовалют и приложения с назойливой рекламой

Google Play обновил Центр правил для разработчиков , добавив новые категории запрещённого контента.

Согласно новым правилам, в магазине теперь запрещены:

Приложения, предназначенные для майнинга криптовалют непосредственно на устройстве . Например, MinerGate , Crypto Miner , NeoNeonMiner и подобные. В апреле Google также запретил размещать расширения для майнинга криптовалют в Chrome Web Store.

. Например, , , и подобные. В апреле также расширения для майнинга криптовалют в Web Store. Объявления, прерывающие работу приложения . Объявления не должны появляться таким образом, чтобы это приводило к нежелательным нажатиям. Запрещается вынуждать пользователя нажимать на объявление или отправлять личные данные для получения полного доступа к приложению.

. Объявления не должны появляться таким образом, чтобы это приводило к нежелательным нажатиям. Запрещается вынуждать пользователя нажимать на объявление или отправлять личные данные для получения полного доступа к приложению. Повторяющийся контент. Запрещено публиковать приложения, которые полностью повторяют другие приложения, уже размещенные в Google Play. Каждое приложение должно предоставлять уникальный контент или услугу.

Также категорически запрещается публиковать приложения, предназначенные для детей, но содержащие материалы для взрослых, а также приложения, с помощью которых можно приобрести или изготовить взрывчатые вещества и огнестрельное оружие.