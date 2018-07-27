Google Play запретил майнеры криптовалют и приложения с назойливой рекламой

Объявления, прерывающие работу приложения. Объявления не должны появляться таким образом, чтобы это приводило к нежелательным нажатиям. Запрещается вынуждать пользователя нажимать на объявление или отправлять личные данные для получения полного доступа к приложению.
Повторяющийся контент. Запрещено публиковать приложения, которые полностью повторяют другие приложения, уже размещенные в Google Play. Каждое приложение должно предоставлять уникальный контент или услугу.
Также категорически запрещается публиковать приложения, предназначенные для детей, но содержащие материалы для взрослых, а также приложения, с помощью которых можно приобрести или изготовить взрывчатые вещества и огнестрельное оружие.
Напомним, что в прошлом месяце принадлежащий Apple магазин App Store также запретил приложения, осуществляющие добычу криптовалют непосредственно на устройстве. При этом облачный майнинг по-прежнему разрешён – как и в Google Play.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.