Дизайн смартфона Sony Xperia XZ3 полностью раскрыт

Британский ресурс MobileFun опубликовал в сети несколько изображений готовящегося к выпуску смартфона Sony Xperia XZ3 в защитных чехлах от Olixar.

Sony Xperia XZ3

Как видно на рендерах, дизайн грядущего флагмана будет схож с дизайном Sony Xperia XZ2, который был анонсирован в начале текущего года. Спереди имеется одинарная камера для селфи и все необходимые датчики. На задней панели, в центре, расположится двойная основная камера с вертикальными модулями, как у XZ2 Premium. Под камерой займет свое место дактилоскопический сканер.

Sony Xperia XZ3
Sony Xperia XZ3
Sony Xperia XZ3
Sony Xperia XZ3
Sony Xperia XZ3

Предположительно, Sony Xperia XZ3 получит 5,7-дюймовый дисплей с разрешением 2160?1080 пикселей и соотношением сторон 18:9, однокристальную систему Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

За фото и видеосъемку будут отвечать двойная основная камера с модулями 19+12 Мп и 13-мегапиксельная фронтальная камера. Емкость аккумулятора составит 3240 мАч. Будет поддерживаться быстрая зарядка и технология Qnovo, увеличивающая срок службы батареи. В качестве программного обеспечения будет использоваться Android 9.0.

Официальный дебют Sony Xperia XZ3 состоится в преддверии выставки IFA 2018, 30 августа. Стоимость нового флагмана составит €849 (около $988).


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