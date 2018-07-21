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Samsung Galaxy Note 9 появился на фото В сети появились живые фотоснимки грядущего фаблета Samsung Galaxy Note 9. Впрочем, никакой новой информации они не содержат. На снимках изображен Galaxy Note 9 со включенным дисплеем, на котором виден раздел свободной памяти (объем ПЗУ составляет 256 ГБ) и «О смартфоне». Снимки подтвердили модельный номер Galaxy Note 9 – SM-N960. Тыльная панель содержит горизонтальную сдвоенную камеру с необычными модулями, а также сканер отпечатков пальцев под камерой и сенсор частоты сердечных сокращений справа от нее. Ожидается, что Samsung Galaxy Note 9 будет представлен 9 августа.

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