Samsung Galaxy Note 9 появился на фото

В сети появились живые фотоснимки грядущего фаблета Samsung Galaxy Note 9. Впрочем, никакой новой информации они не содержат.
На снимках изображен Galaxy Note 9 со включенным дисплеем, на котором виден раздел свободной памяти (объем ПЗУ составляет 256 ГБ) и «О смартфоне».
Снимки подтвердили модельный номер Galaxy Note 9 – SM-N960. Тыльная панель содержит горизонтальную сдвоенную камеру с необычными модулями, а также сканер отпечатков пальцев под камерой и сенсор частоты сердечных сокращений справа от нее.
Ожидается, что Samsung Galaxy Note 9 будет представлен 9 августа.