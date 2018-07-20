Анонс мощного процессора Huawei Kirin 980 ожидается на выставке IFA 2018
Компания Huawei, по сообщениям интернет-источников, раскрыла сроки анонса флагманского мобильного процессора Kirin 980, который придёт на смену нынешнему изделию Kirin 970.
По имеющейся информации, чип Kirin 980 будет изготавливаться по 7-нанометровой технологии на предприятии Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).
Известно, что новый процессор получит усовершенствованный нейросетевой модуль. По сравнению с Kirin 970 существенно возрастёт производительность графической подсистемы. Очевидно, будет реализована фирменная технология GPU Turbo.
Слухи говорят о том, что в состав чипа войдут ядра ARM Cortex-A75. Нужно отметить, что ядро ARM Cortex-A75 в среднем на 22 % мощнее ARM Cortex-A73 (используется в Kirin 970).
Сообщается, что Huawei планирует представить процессор Kirin 980 на выставке IFA 2018, которая пройдёт с 31 августа по 5 сентября.
Добавим, что Huawei также проектирует мощный мобильный процессор Kirin 1020. Утверждается, что это решение сможет обеспечить практически двукратный прирост быстродействия по сравнению с нынешним чипом Kirin 970. В состав Kirin 1020 войдёт 5G-модем.
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Mobile
20.07.2018 13:32